Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три пациента, двое из которых были старше 65 лет.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1752 человека.

В стационарах в настоящее время лечатся 504 пациентов. 67 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 696 коек: занято — 504, свободно — 192 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,4%», — отметили в штабе.