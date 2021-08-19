Кемерово, 19 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Все новые автобусы, которые поступили в Кемеровскую область, вышли на маршруты. Всего за время подготовки к 300-летию Кузбасса в рамках губернаторской программы было приобретено 1205 автобусов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Министерство транспорта Кузбасса В Кузбассе на маршруты вышли новые автобусы

«Благодаря масштабному поступлению во все муниципалитеты новых современных экологичных автобусов парк автотранспортных предприятий обновился на 60%. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерово уже поступило 40 автобусов. Важно, что работа по обновлению автопарка продолжится, к примеру, до конца года в Новокузнецк по нацпроекту «Экология» поступит новый электротранспорт — 20 трамваев и 19 троллейбусов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что на покупку нового транспорта было направлено более 7 млрд рублей.