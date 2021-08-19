В Югре ФАС разбирается с резким повышением цен на бензин
Сургут, Югра, 19 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) наблюдается дефицит бензина популярных марок А-92 и А-95. На некоторых заправках стоимость бензина выросла за три дня на шесть рублей за литр, либо вовсе не продаётся, сообщает ГТРК «Югория».
Ходят слухи, что бензин на заправках отсутствует якобы из-за приостановки работы Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК) из-за аварии на ямальском заводе. Причём подобные объяснения дают операторы автозаправок. Хотя, по информации ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке газового конденсата к транспортировке (ЗПКТ) с 8 августа.
И напрямую бензин на Сургутском ЗСК автозаправки города не закупают, продукция продаётся через биржу крупным поставщикам. По каким причинам взлетели цены на бензин в Сургуте, будет разбираться Федеральная антимонопольная служба.
«Нами направлены запросы на данные АЗС для выяснения причин повышения цен и отсутствия бензина. Если будет выявлено необоснованное повышение, то будут приняты меры антимонопольного реагирования, возбуждены дела и итогом станет административный штраф», — сообщил заместитель руководителя управления ФАС по Югре Василий Иванов.
На сегодня средняя стоимость АИ-92 в Сургуте достигла 50−51 рубля.