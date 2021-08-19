Сургут, Югра, 19 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) наблюдается дефицит бензина популярных марок А-92 и А-95. На некоторых заправках стоимость бензина выросла за три дня на шесть рублей за литр, либо вовсе не продаётся, сообщает ГТРК «Югория».

ru.torange.biz Бензин

Ходят слухи, что бензин на заправках отсутствует якобы из-за приостановки работы Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК) из-за аварии на ямальском заводе. Причём подобные объяснения дают операторы автозаправок. Хотя, по информации ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке газового конденсата к транспортировке (ЗПКТ) с 8 августа.

И напрямую бензин на Сургутском ЗСК автозаправки города не закупают, продукция продаётся через биржу крупным поставщикам. По каким причинам взлетели цены на бензин в Сургуте, будет разбираться Федеральная антимонопольная служба.

«Нами направлены запросы на данные АЗС для выяснения причин повышения цен и отсутствия бензина. Если будет выявлено необоснованное повышение, то будут приняты меры антимонопольного реагирования, возбуждены дела и итогом станет административный штраф», — сообщил заместитель руководителя управления ФАС по Югре Василий Иванов.

На сегодня средняя стоимость АИ-92 в Сургуте достигла 50−51 рубля.