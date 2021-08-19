Кызыл, 19 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. По итогам встречи врио главы Тувы Владислава Ховалыга с министром транспорта РФ Виталием Савельевым стало известно о возобновлении субсидируемых перелётов по маршруту Москва — Кызыл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Iraero.ru Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Как отмечается, этого удалось добиться благодаря перераспределению бюджетных средств с других авиамаршрутов.

Билеты на субсидируемые авиаперевозки начнут продавать с 6 сентября 2021 года. Перелёты будут осуществляться четыре раза в неделю — в понедельник, среду, четверг и воскресенье из Москвы, и в понедельник, вторник, четверг и пятницу — из Кызыла.

«Субсидированные авиабилеты могут купить отдельные категории граждан: граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи и дети, имеющие путевки в детский центр «Океан», — отметили в правительстве.