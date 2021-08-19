Абакан, 19 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Ещё восемь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (78 лет, 84 года) и шестеро мужчин (50 лет, 66 лет, 67 лет, 73 года, 81 год, 91 год).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 488 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщило ИА REGNUM, с начала текущего года в Хакасии выявлено 16 010 носителей коронавируса.