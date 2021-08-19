Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Учёные нашли на территории Бурятии штамм Mycobacterium tuberculosis возбудителя туберкулёза, отличающийся высокой летальностью. За пределами республики штамм Beijing 14 717−15 почти не встречается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Российского научного фонда.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

К такому выводу пришёл коллектив исследователей из Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска и Бурятии. Как отмечается, штамм 14 717−15 обнаружен только в азиатской части России, с градиентом от 2,6% в Омске до 16% в Бурятии.

«Как показало сравнение с опубликованными данными по другим российским эпидемическим штаммам генотипа Beijing (B0/W148, CAO, Central Asian/Russian), геновариант 14 717−15 — наиболее летальный из всех российских генотипов M. tuberculosis», — отметили в РНФ.

Второй изученный авторами вариант Beijing 1071−32, распространённый в Омске, напротив, оказался низковирулентным и низколетальным.

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