Кемерово, 19 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках Августовского регионального форума работников образования прошло награждение педагогов — за особые профессиональные достижения. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования Кузбасс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

Почетные знаки отличия получили учитель начальных классов гимназии №12 Ленинска-Кузнецкого Зинаида Ананьева, учитель физики гимназии №6 им. С.Ф. Вензелева Междуреченска Зинаида Андреева, учитель ИЗО средней школы №37 города Белово Светлана Архангельская, учитель русского языка и литературы Чусовитинской средней школы Ленинск-Кузнецкого округа Анна Дубовцева и учитель начальных классов средней школы №16 г. Березовского Тамара Кочешева.

Также за успехи в работе были отмечены учитель физической культуры Пригородной основной общеобразовательной школы Кемеровского округа Александра Акулова, учитель математики лицея №57 Прокопьевска Лидия Понкратова, учитель начальных классов средней школы №31 посёлка Краснобродский Надежда Сафронова, учитель физики гимназии №2 Таштагольского района Нина Солодовникова и ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения СССР из Ижморского округа Валентина Папина.