Абакан, 19 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 августа в региональном правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 16 010 человек. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 18 августа в регионе SARS-CoV-2 выявили у 33 399 человек, выздоровели 28 132 пациента.

За последние сутки список выздоровевших пополнился 645 фамилиями, утверждают в республиканском правительстве.

К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены десять ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Хакасии выявили 165 носителей коронавируса.