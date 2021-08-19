Якутск, 19 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Якутии готовятся реализовать большой логистический проект, суть которого — продолжить железную дорогу из посёлка Нижний Бестях в Якутии до Магадана. Участок между этими населённым пунктами в ближайшее время изучат специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства республики.

Антон Привальский ИА Красная Весна Железная дорога

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По итогам экспедиции будет решено, сколько потребуется средств на строительство железной дороги, где её проложат и в каких населённых пунктах появятся станции. Обоснование финансирования строительства железной дороги для инвесторов подготовит Институт экономики и развития транспорта.

«Это будет даже не БАМ и не Транссиб, а ещё одна новая ветка выше в сторону Тихого океана. Это большой логистический проект. Во-первых, такая железнодорожная линия удешевит доставку ресурсов в северные районы. Мы больше не будем привязаны к навигации и зимникам. Во-вторых, железная дорога даст возможность развиваться малому и среднему бизнесу, создать дополнительные рабочие места. Это означает больше налоговых поступлений в местные бюджеты, в региональные [бюджеты]», — сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно, протяженность железной дороги от действующей линии Беркакит — Томмот — Нижний Бестях до Магадана составит более 1,8 тыс. км. Один из важных объектов будущего строительства — железнодорожный мост через реку Алдан. Его планируют совместить с автомобильным переходом, который строят в рамках реконструкции участка трассы «Колыма» (Якутск — Магадан).