В Северной Осетии начали принимать пациентов военные медики ЮВО
Владикавказ, 19 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии начали принимать пациентов медики Южного военного округа (ЮВО), развернувшие во Владикавказе инфекционное отделение на 100 человек. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.
В отделении, оснащённом самым современным оборудованием, в основном работают врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя. Решение о его открытии принял министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии в течение прошедших суток провели 238 тестов на коронавирус, из которых 44 показали положительный результат.