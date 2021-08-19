Владикавказ, 19 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии начали принимать пациентов медики Южного военного округа (ЮВО), развернувшие во Владикавказе инфекционное отделение на 100 человек. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.

Вся Осетия Владикавказ

пресс-служба ЮВО «Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий во нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказе (Северная Осетия)».

В отделении, оснащённом самым современным оборудованием, в основном работают врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя. Решение о его открытии принял министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии в течение прошедших суток провели 238 тестов на коронавирус, из которых 44 показали положительный результат.