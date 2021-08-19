Новосибирск, 19 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области проживает около 75 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них 19 тысяч (25,31%) работают. Это самый высокий показатель занятости в Сибирском федеральном округе, сообщает министерство труда и социального развития региона.

jzo Инвалиды

В минтруде уточнили, что на территории области действует система квотирования при трудоустройстве людей с инвалидностью. Для организаций с численностью более 35 человек устанавливается квота на приём на работу инвалидов в размере 3% среднесписочной численности работников.

Бюджет запланированных мероприятий по содействию занятости людей с инвалидность на 2021 год в регионе составляет 26,7 млн рублей. На сегодняшний день выделено 11,7 тысяч рабочих мест, на которых работают 8,4 тысяч людей с инвалидностью. Более 2,5 тысяч инвалидов обратилось с начала года в службу занятости, из них 1,7 тысяч человек уже трудоустроены.