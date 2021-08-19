Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 55 257. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 105 человек.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 81 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 48 587 пациентов, в том числе 53 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 171 человек.