Новосибирск, 19 августа, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе в первом полугодии 2021 года возбуждено 496 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным получением пособий по безработице и иных выплат в сфере занятости населения. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибири.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

В ведомстве уточнили, что большинство преступлений этой категории совершены путём незаконного получения пособий по безработице.

«Вместе с тем выявлялись и другие способы хищения бюджетных денежных средств в рассматриваемой сфере. Например, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого неустановленным лицом, действующим в интересах одной из коммерческих организаций, денежных средств в размере около 443 тыс. рублей, предназначенных для реализации мероприятий по сохранению занятости работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказали в управлении.

Отмечается, что по результатам расследования по нереабилитирующим основаниям прекращено 112 уголовных дел. Для рассмотрения в суд направлено 236 уголовных дел, на сегодняшний день вынесено 89 обвинительных приговоров. Судами прекращено 27 уголовных дел с назначением штрафа. Сумма ущерба, установленного по оконченным уголовным делам, составила более 16 млн 700 тыс. рублей.