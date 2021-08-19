Благовещенск, 19 августа, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Возобновление проезда по наиболее пострадавшим от подтопления дорогам Приамурья обойдётся в 720 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 августа в пресс-службе правительства региона.

04.mchs.gov.ru Паводок. Алтай

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Частично затопленными остаются 18 отрезков автодорог в девяти районах Приамурья и два моста в Белогорском городском округе. Наводнение не даёт проехать в 13 сёл региона. В селе Александровка работают лодочные переправы.

Вода стоит в 28 населённых пунктах Амурской области, подтоплены 200 домов и 1389 придомовых территорий. В пунктах временного размещения проживают 56 человек. Остальные эвакуированные из мест наводнения разместились у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа свои дома были вынуждены покинуть более 660 жителей Амурской области.