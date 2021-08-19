Тегеран, 19 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 18 августа иранский борец вольного стиля 125 кг Али Акбарпур победил армянского соперника в финале, принеся очередную золотую медаль Ирану на чемпионате мира среди юниоров 2021 года, проходящем в России. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Другой спортсмен из Ирана Махди Гаджилу проиграл в финальном матче в весовой категории 92 кг, тем самым завоевав серебряную медаль.

В категории 125 кг Али Акбарпур в своем первом матче обыграл Арсаланбака Турдобкова из Казахстана со счётом 12:2, а в четвертьфинальном матче поборол Андрея Бастаева из России со счетом 6:3, пробившись в полуфинал.

В полуфинале в равной схватке он обыграл Савиту Хендриксон из Соединенных Штатов и вышел в финал. В финале иранец обыграл Леву Георкяна из Армении в близком матче, который завершился со счетом 4:4.