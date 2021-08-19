Тегеран, 19 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 18 августа президент Ирана Ибрагим Раиси провел отдельные телефонные переговоры с коллегами из России и Китая. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В беседе с российским президентом Владимиром Путиным Раиси подчеркнул: «Мы полны решимости развивать дружественные и всесторонние отношения между двумя странами таким образом, чтобы они стали успешной моделью добрососедских отношений. У нас есть серьезное намерение как можно скорее завершить подготовку всеобъемлющего документа о сотрудничестве Ирана и России».

Раиси поблагодарил Москву за ее инициативу по запуску процесса членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и охарактеризовал это как шаг к укреплению очень тесных отношений между двумя странами.

В беседе с китайским коллегой иранский президент отметил, что полная реализация всеобъемлющего плана сотрудничества между Ираном и Китаем должна стоять в повестке дня обеих стран.

Раиси осудил вопиющее вмешательство США во внутренние дела Китая и высоко оценил сотрудничество Пекина с Ираном на различных уровнях, включая переговоры по ядерной сделке, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Президент Ирана также высоко оценил конструктивную роль Китая в противодействии коронавирусной инфекции, включая пожертвования вакцинами многим странам мира.