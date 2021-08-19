Тегеран, , 08:31 — REGNUM 18 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана отреагировал на последний доклад МАГАТЭ, отметив, что ядерные программы и действия Исламской Республики полностью соответствуют ДНЯО и обязательствам страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде отметил: «Компенсационные меры Ирана по СВПД были приняты в рамках ядерной сделки. Процедура сокращения масштабов была предпринята в ответ на широкие нарушения СВПД и Резолюции 2231 Соединенными Штатами, а также несоблюдение положений в полном объеме другими сторонами СВПД, в частности тремя европейскими странами».

Иранский представитель подчеркнул, что Иран будет осуществлять свою мирную ядерную программу исключительно на основе потребностей и решений правительства в рамках своих обязательств по гарантиям, если США и другие стороны откажутся полностью выполнять свои обязательства по СВПД.

Он заверил, что в случае, если другие стороны вернутся к своим обязательствам по СВПД, а Вашингтон отменит односторонние санкции против иранского народа, Исламская Республика вернётся к выполнению своих обязательств.