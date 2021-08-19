Тегеран, 19 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. 18 августа два военно-морских судна Азербайджана пришвартовались в северном иранском порту Анзали для участия в Международном кубке моря. Отмечается, что два российских судна также находятся на пути в Анзали. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казахстанские суда вошли в иранские воды 16 августа в качестве первых судов, принявших участие в Международном кубке моря.

В шестом выпуске Международного кубка моря имени Бандара Анзали на Каспийском море примут участие суда из Азербайджана, Казахстана и России, причем в соревнованиях примут участие около 400 человек.

Международный кубок моря по плавучести включает в себя этапы стрельбы с поверхности, стрельбы с воздуха, удержания буя в море и борьбы с травмами. Мероприятие будет проходить в два этапа на море и на пляже. В иранском порту Бандар-Анзали пройдут соревнования по плавучести, а в порту Чабахар пройдут соревнования по дайвингу.

Говоря о проведении Ираном международных соревнований армий мира, командующий военно-морским флотом армии отметил, что проведение таких международных соревнований свидетельствует об авторитете исламского Ирана.