Тегеран, , 08:34 — REGNUM 18 августа министры иностранных дел Ирана и Китая обсудили пути дальнейшего расширения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе обмена посланиями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что подписание Всеобъемлющего плана стратегического сотрудничества между двумя странами стало подтверждением долгосрочной перспективы двусторонних отношений между Ираном и Китаем.

В своем послании, адресованном главе МИД Китая Ван И, который также является членом Высшего государственного совета, Зариф поздравил китайское правительство и народ по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем.

«Я очень рад быть свидетелем плодотворных достижений в колыбели широких и глубоко укоренившихся двусторонних связей двух стран в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем на различных уровнях», — написал Зариф в своем послании.

Он также отметил: «Постоянно растущее доверие между нашими двумя странами было прекрасно отражено во Всеобъемлющем стратегическом плане сотрудничества. Подписание Всеобъемлющего плана стратегического сотрудничества является подтверждением долгосрочной перспективы между Ираном и Китаем, что свидетельствует о серьезной решимости лидеров двух стран к дальнейшему расширению и углублению всеобъемлющего сотрудничества».