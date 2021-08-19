Благовещенск, 19 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Жители Амурской области, чьи дома затопило в мае-июне 2021 года, полностью получили компенсации за повреждённое или утраченное имущество. С теми, чьи дома топит сейчас, тоже обещают рассчитаться в кратчайший срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

Правительство Иркутской области Наводнение в Тулуне

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«Произведены федеральные выплаты и направлены обосновывающие документы в МЧС России для возмещения затрат регионального бюджета. Получен для согласования проект распоряжения Правительства РФ на возмещение. Заканчиваем работу по региональным выплатам гражданам, пострадавшим во вторую волну, в июле-августе 2021 года», — сказал губернатор региона Василий Орлов.

Пока федеральные деньги не пришли, Амурская область устраняет последствия наводнений за свой счёт, выделяя резервные средства. Затем затраты будут компенсированы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока будут быстрее получать выплаты на восстановление или строительство жилья, пострадавшего от подтопления, пообещал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.