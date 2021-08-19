Тегеран, 19 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 18 августа представитель и глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Исламской Республике Иран Джаффар Хусейн выразил глубокие опасения в связи с распространением вируса COVID-19 в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В заявлении о вакцинации против COVID-19 в Иране официальный представитель ВОЗ выразил обеспокоенность по поводу распространения пандемии COVID-19 и ее влияния на жизнь, благополучие и средства к существованию иранского народа.

«Организация по-прежнему привержена работе со всеми партнерами для спасения жизней, обеспечения благополучия и борьбы с инфекциями по всей стране», — заявил представитель ВОЗ.

По словам Хусейна, поскольку вирус продолжает агрессивно поражать Иран, страна сообщает о низком уровне охвата вакцинацией. По состоянию на 16 августа 2021 года 13,1% от общей численности населения получили первую дозу и 5,15% получили две дозы.

«Хотя задержки с поставкой доз вакцин против COVID-19 ограничили возможности по расширению охвата, отрадно видеть ускорение, которое началось в начале августа 2021 года и охватило приоритетные группы, в том числе людей в возрасте от 30 до 40 лет», — сообщил представитель ВОЗ.