Тегеран, 19 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Иранский борец вольного стиля Рахман Амузаде завоевал третью золотую медаль Ирана на чемпионате мира среди юниоров 2021 года в России, победив индийского спортсмена в финальном матче в весовой категории 61 кг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чемпионат мира среди юниоров начался в Уфе (Россия) начался 16 августа и завершился 18 августа. Иранцы Эрфан Элахи (70 кг) и Мохаммад Ноходи (79 кг) уже завоевали золотые медали. Также другой иранский спортсмен Али-Реза Абдоллахи завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг.

Амир-Хоссейн Фирузпуору (86 кг), Мехди Гаджианлу (92 кг) и Али Акбарпуру (125 кг) еще предстоит встретиться со своими соперниками в финальных матчах своей весовой категории за золотые медали.