Тегеран, , 08:36 — REGNUM 18 августа старший советник по внешней политике спикера парламента Ирана и специальный посланник Китая по Афганистану на встрече подчеркнули значимость сотрудничества между Тегераном и Пекином по региональным проблемам, включая афганский вопрос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Амирабдоллахян и Юэ Сяоюн обсудили вопросы двустороннего значения и последние события в Афганистане. Критикуя США за их политику проб и ошибок в регионе, особенно в Афганистане, Амирабдоллахян отметил, что следует учитывать роль людей в судьбе страны и формировании инклюзивного правительства.

«Народ Афганистана на протяжении всей истории доказывал, что он не терпит иностранной оккупации», — заявил иранский представитель. Касаясь отношений между Ираном и Пекином, он отметил, что в рамках документа о стратегическом сотрудничестве обе страны могут сотрудничать на разных уровнях в Афганистане.

Амирабдоллахян и Юэ также выступили в поддержку территориальной целостности, независимости, мира и стабильности в Афганистане, призвав к формированию инклюзивного правительства.