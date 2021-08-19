Киев, 19 августа, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Принудительное отчуждение земель и недвижимости, находящихся возле границ Украины, одобрил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 18 августа сообщила пресс-службой офиса главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Соответствующее решение было предложено Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Указ, который подписал Зеленский, дает правительству Украины шесть месяцев на принятие необходимых мер.

Украинские власти должны будут провести инвентаризацию приграничных земельных участков, отыскать их владельцев или арендаторов, определить форму собственности и запросить цель использования земель, а также начать процессы по их отчуждению.

Кроме того, правительству с местным чиновникам необходимо будет подготовить программу обустройства государственной границы и предусмотреть размер средств для соответствующей статьи затрат в бюджете страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа украинское министерство аграрной политики объявило, что за первый месяц работы рынка земли на Украине было заключено более 3,2 тысячи соглашений. Общая площадь участков, которые касаются этих контрактов, составляет около 6 тысяч га.