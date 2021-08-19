Тегеран, 19 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. 18 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 99 691, причем 583 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 583 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 99 691», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 174 новых случая заражения COVID-19, при этом 5380 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 814 127 пациентов из общего числа 4 556 417 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7490 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 16 490 045 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.