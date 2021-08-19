Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 257. Об этом утром 19 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 014 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1752 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 504 (-4) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1324 (-86) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 597 (+53) человек.

В реанимации остаются 67 пациентов в тяжёлом состоянии (34 — старше 65 лет). В том числе 30 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 72,4% — из 696 перепрофилированных коек заняты 504.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Бурятии остаётся хрупкой, сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых людей и лиц в возрасте 30−49 лет.