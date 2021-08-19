Тюмень, 19 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Тюмени из окна пятого этажа областной клинической больницы №2 выпала 82-летняя пациентка и погибла. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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Трагедия произошла в первой половине дня 16 августа 2021 года.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи СУ СКР по Тюменской области. Региональный департамент здравоохранения проводит своё ведомственное разбирательство происшествия.