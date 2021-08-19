Село Владимировка, Еврейская АО, 19 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В реке Амур на территории Еврейской автономии понемногу спадает вода. Тем не менее, затопленными пока остаются 37 жилых домов, 411 придомовых территорий и 1790 дач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства региона.

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В подтопленных домах живут 83 человека, семь из них — дети. Самой сложной остаётся ситуация в Смидовичском районе, где подтоплены 20 домов. В селе Ленинское вода зашла в детско-юношескую спортивную школу, подвалы сельскохозяйственного техникума и районной больницы.

Большой урон нанесён дорогам региона, подтоплены 38 участков дорожного полотна общей протяженностью 19 км. От паводка также пострадали 72 сельскохозяйственные компании — затопило 13,4 тыс. га земли с посадками. Предварительно сумму причиненного паводком ущерба в правительстве ЕАО оценивают в 482 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок пришёл на территорию ЕАО 9 августа. Из берегов вышла река Амур.