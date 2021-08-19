Новосибирск, 19 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2021 года оформлено 6608 фитосанитарных сертификатов для экспорта партий десяти сельскохозяйственных культур. Их общий объём составил 297,4 тыс. тонн. Это на треть больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — 217 тыс. тонн. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

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«При этом существенно увеличилась доля экспортного зерна, отправленного в Китай — с 33,7 тыс. тонн в 2020 году до 82,6 тыс. тонн в 2021 году, в том числе: ячмень (21,1 тыс. тонн), подсолнечник (19,3 тыс. тонн), лён (18,6 тыс. тонн), рапс (11,2 тыс. тонн), пшеница (4,7 тыс. тонн), гречиха (4,7 тыс. тонн), овёс (3 тыс. тонн)», — уточнили в ведомстве.

Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительный рост объемов экспорта отмечен и при оформлении фитосанитарных документов для отгрузки зерна в Монголию (56,9 тыс. тонн), в Белоруссию (10,6 тыс. тонн), в Бангладеш (2,4 тыс. тонн), в ОАЭ (2,2 тыс. тонн), в Латвию (13 тыс. тонн) и в Казахстан (97,3 тыс. тонн).