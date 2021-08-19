Каменск-Уральский, Свердловская область, 19 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области автомашина Mazda сбила пенсионерку и её внучку. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Defense.gov Скорая помощь

Трагедия произошла вечером 18 августа. Гражданки переходили дорогу и на них наехала машина. После удара их отбросило на встречный автомобиль. Обе скончались от полученных травм.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые начали выяснять обстоятельства ДТП.