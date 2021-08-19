Челябинск, 19 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Свердловской области первую прививку от COVID-19 поставили уже 1 004 603 человека. Об этом объявил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании оперштаба.

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Завершили вакцинацию уже 828,5 тыс. уральцев, добавил глава области. И подчеркнул, что прививочной кампании от COVID-19 нужно уделять повышенное внимание. Особенно это связано с предстоящим сезоном простуд. Росту числа вакцинированных благоприятствуют и объёмы поставок вакцин. В регион их поступило уже более 1,17 млн доз.

«У людей уже сформирован осознанный запрос на противоковидные прививки. Значит, надо расширять сеть прививочных кабинетов, активнее использовать мобильные формы работы», — подчеркнул Куйвашев.