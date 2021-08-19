Франкфорт, США, 19 августа, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Две работницы предприятия в американском штате Индиана были убиты в результате стрельбы, которую устроил их коллега. Об этом 18 августа передал телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Грязный Гарри». Реж. Дон Сигел. 1971. США Стрельба

Инцидент произошел на территории парковки возле здания завода в городе Франкфорт. Преступник попытался скрыться на автомобиле, но был пойман и арестован. Причины поступка злоумышленника пока не известны.

Преступник и его жертвы работали на предприятии, выпускающем автомобильные кресла.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа ученик средней школы в американском городе Альбукерке в штате Нью-Мексико застрелил другого школьника.