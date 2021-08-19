Тюмень, 19 августа, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В Тюменской области с 19 августа наблюдается жаркая погода с температурой атмосферного воздуха +34 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Днём 19 августа ожидается до +28 градусов, 20 августа потеплеет до +32 градусов, а 21 августа воздух раскалится до +34 градусов. По ночам воздух будет менее раскалённым до +18 градусов тепла.

При этом до 22 августа будет облачная погода, без ветра и осадков.