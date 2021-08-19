Новосибирск, 19 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 10 августа по16 августа 2021 годапродолжился рост потребительских цен навсе виды моторного топлива. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Андрей Грук ИА Красная Весна Автозаправка

«Более всего подорожал автомобильный бензин: марка АИ-98 — на 98 копеек (+1,8%), АИ-95 — на 54 копейки (+1,1%), АИ-92 — на 35 копеек (+0,8%). Менее всего цена выросла на дизельное топливо — на 9 копеек (+0,2%)», — уточнил региональный орган статистики.

Так, на городских автозаправках бензин марки АИ-92 можно было купить поцене от 44,00 до 46,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 47,15 до49,25 руб., марки АИ-98- от 51,30 до 59, 50 руб., дизельное топливо- от 52,40 до53,55 руб. за 1 литр.

Отмечается, чтона соответствующей неделе 2020 года наблюдался рост цен наавтомобильный бензин марки АИ-98 — на0,8%.