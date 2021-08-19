Москва, 19 августа, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В четверг, 19 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В ночь на 20 августа в Москве переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +14…+16 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20…+25 °C, на востоке до +30 °C днём и +11…+16 °C ночью.

В пятницу, 20 августа, днём в столице ожидается +24…+26 °C, по области +22…+27 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +11…+16 °C, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, московский зоопарк 18 августа досрочно приостановил работу в связи с ухудшением погоды.