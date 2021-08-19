Владивосток, 19 августа 2021, 05:05 — REGNUM Жители Дальнего Востока будут быстрее получать выплаты на восстановление или строительство жилья, пострадавшего от подтопления. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства Приморского края.
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Как сообщало ИА REGNUM, иногда жители Дальнего Востока, чью дома были затоплены, годами ждут компенсации на восстановление жилья. На эти проблемы жаловались жители Приморского края и ЕАО.