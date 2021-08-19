Новосибирск, 19 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Р-254 погибли четыре человека. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Трагедия произошла на 1433-м километре автодороги Р-254 в Новосибирском районе области в ночь на 19 августа.

Следовавший в направлении Новосибирска грузовой автомобиль Scania, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, врезался в следовавший перед ним легковой автомобиль Toyota Camry. После этого Toyota врезалась в грузовой автомобиль Mercedes, остановившийся перед светофором в месте, где из-за дорожных работ было организовано реверсивное движение.

ГИБДД по Новосибирской области «В результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека (мужчины), в том числе водитель легкового автомобиля».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в результате аварии на МКАД с участием двух автомобилей погиб мотоциклист.