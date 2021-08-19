Владивосток, 19 августа 2021, 04:53 — REGNUM В Приморском крае займутся превентивными противопаводковыми мерами. О том, что предупредить затопление дешевле, чем потом возводить новое жильё, заявил глава региона Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства края.
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Русла рек в Приморье намерены расчищать и углублять. Глава региона назвал эти меры эффективными.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приморском крае паводок не топил дома. Однако жители региона, чьё жильё пострадало от наводнений в предыдущий годы, жалуются, что годами не могут получить компенсационные выплаты.