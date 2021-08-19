Владивосток, 19 августа, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Приморском крае займутся превентивными противопаводковыми мерами. О том, что предупредить затопление дешевле, чем потом возводить новое жильё, заявил глава региона Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства края.

40.mchs.gov.ru Паводок

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Русла рек в Приморье намерены расчищать и углублять. Глава региона назвал эти меры эффективными.

«Это гораздо дешевле, чем строить новые дома, компенсировать людям ущерб за потерянное имущество, и, самое главное, регулярные паводки вселяют жителям недоверие к месту, где они живут. Практика дноуглубления имеет подтвержденные положительные примеры. Ведь если обмелели реки, даже небольшое количество осадков вызывает паводок. А если дно реки углублено, то вода скатывается в реку. Я считаю, что одна из самых действенных мер — заниматься профилактикой, а не лечением последствий этой «болезни», — отметил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приморском крае паводок не топил дома. Однако жители региона, чьё жильё пострадало от наводнений в предыдущие годы, жалуются, что годами не могут получить компенсационные выплаты.