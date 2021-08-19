Порт-о-Пренс, 19 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Жертвами произошедшего на Гаити 14 августа землетрясения числятся уже 2189 человек, ранения получили более 12 тысяч человек. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба управления гражданской защиты страны.

На Гаити

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Больше всего погибших зарегистрировано в департаменте Юг — 1832 человека. В департаменте Гранд-Анс погибли 218 человек, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — двое. Различные ранения и травмы получили 12 268 человек.

Напомним, в районе Гаити утром 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине десять километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке (около 125 тыс. человек), расположенной на юге страны. В связи с произошедшим правительство на месяц ввело в стране режим чрезвычайного положения. Как сообщало ИА REGNUM, около 1,2 миллиона человек, включая 540 тыс. детей, пострадали от землетрясения на юго-западе Гаити.