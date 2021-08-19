Якутск, 19 августа, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Площадь активного горения на территории Якутии сократилась на треть и составляет 1,9 тыс. га. За сутки ликвидированы 22 лесных пожара, локализованы — 17, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в оперативном штабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Возле населённых пунктов Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе продолжают работать специалисты МЧС России. В Сунтарском районе республики отменен режим ЧС, причина — снижение класса пожарной опасности до самого низкого.

Продолжают действовать в Якутии 139 природных пожаров. С огнём борются 3,6 тыс. человек и 677 единиц техники. В тушении лесов задействованы самолёты и вертолёты с водосливными устройствами.

Айсен НиколаевКак сообщало ИА REGNUM, в Якутии не осталась населённых пунктов, которые находятся в опасности из-за лесных пожаров, заявил 19 августа глава республики Айсен Николаев.