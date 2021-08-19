Якутск, 19 августа, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Якутии не осталась населённых пунктов, которые находятся в опасности из-за лесных пожаров. Об этом заявил 19 августа глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Он подчеркнул, что ситуация, когда ни одному поселению в Якутии не угрожает огонь, достигнута впервые за последние несколько месяцев.

«Мы сейчас не должны просто сидеть, надеясь на то, что все само потушится. Мы должны сделать все, чтобы ликвидировать локализованные пожары», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергея Сивцева, ситуация с лесными пожарами в регионе улучшилась в том числе потому, что на части территории региона прошли дожди.