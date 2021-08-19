Москва, 19 августа, 2021, 04:14 — ИА Регнум. В Москве в результате аварии на МКАД с участием двух автомобилей погиб мотоциклист. Об этом пресс-служба департамента транспорта столицы 19 августа сообщает в своём официальном Telegram-канале .

Мотоциклист

департамент транспорта Москвы «На внутренней стороне 41-го километра МКАД (перед развязкой с Калужским шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Водитель мотоцикла погиб».

Отмечается, что сразу после аварии движение было затруднено на 0,5 км. В настоящее время движение полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области две девушки 13 и 16 лет пострадали в аварии с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения.