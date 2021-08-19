Вашингтон, 19 августа, 2021, 04:14 — ИА Регнум. В США планируется обязать дома престарелых и центры по уходу за пенсионерами и инвалидами вакцинировать своих сотрудников от COVID-19 под угрозой лишения этих социальных учреждений права участвовать в федеральных программах медицинского страхования и оказания помощи пожилым. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

Mark lindamood Белый дом США

пресс-служба Белого дома «Как объявил сегодня президент Байден, министерство здравоохранения и социальных служб США разработает новые нормы, согласно которым дома престарелых должны будут обязать всех своих сотрудников привиться от COVID-19 для участия в программах Medicare и Medicaid».

В распространённом заявлении говорится, что в некоторых штатах «уже сделали то же самое, чтобы защитить живущих в домах престарелых». Принятие данных мер на федеральном уровне «обеспечит единообразие и объективность норм по всей стране». Под действие новых правил попадают более 15 тыс. социальных учреждений, где работают около 1,3 млн сотрудников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Ранее, в ходе выступления в Белом доме, президент США Джо Байден отметил, что как раз среди сотрудников данных учреждений темпы вакцинации «к сожалению, ниже, чем в среднем по стране».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не будут менять планы относительно применения бустерных (третьих) доз вакцины от коронавируса на фоне критики из других стран.