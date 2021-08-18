Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка второй день подряд завершают торги снижением. Меньше других 18 августа потерял Nasdaq.

Dow Jones

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 382,59 пункта (1,08%), до уровня 34 960,69 пункта. S&P 500 подешевел на 47,81 пункта (1,07%), опустившись до уровня 4400,27 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 130,27 пункта (0,89%), понизившись до уровня 14 525,91 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,13, до уровня $65,21 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 17 августа снижением на фоне более слабых чем ожидалось данных по розничным продажам в США.

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