Берлин, 19 августа, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Немецкий газотранспортный оператор Gascade 18 августа сообщил о начале получения газа из «Северного потока — 2», спровоцировав временное снижение стоимости голубого топлива на сырьевых биржах. Об этом свидетельствуют данные ICE.

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Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах после сообщения упала до значения в $509 за тысячу кубометров, или на 10% (днём ранее торги закрылись на отметке в $562 за тысячу кубометров).

Представитель Gascade оперативно опроверг первоначальные сведения, заявив, что была допущена ошибка. После этого цена на газ вернулась к предыдущим значениям, достигнув примерно $550.

Сейчас данные оператора показывают отсутствие прокачки газа.