Красноярск, 19 августа, 2021, 02:37 — ИА Регнум. В четверг, 19 августа, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +23… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Енисей, Саяногорск

В 06:15 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 19 на 20 августа ожидается до +12… +14 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В пятницу, 20 августа, в Красноярске до +15… +17 °C днём и +7… +10 °C ночью, облачно, временами дождь.

В субботу, 21 августа, в Красноярске ожидается до +11… +13 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +6…+9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края местами дожди, грозы, при грозах усиления ветра до 15−17 м/с.

Читайте также: Леса горят в двух районах Красноярского края