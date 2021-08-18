Минск, 19 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. В Польше предприняли попытку насильно выдворить в Белоруссию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа т.н. польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что доставленные к пропускному пункту беженцы открыто заявили о своём нежелании пересекать границу с Белоруссией и намерении подать прошения о предоставлении убежища в Польше. В знак протеста против действий польских правоохранителей мигранты организовали стихийный лагерь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит превратить страну в «отстойник для беглых с Ближнего Востока». По его словам, люди сбежали в европейские страны, спасаясь от горя, но свободно принимать их не позволит политика ЕС в отношении Белоруссии.

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