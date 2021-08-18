Польша попыталась вытеснить афганских мигрантов через границу с Белоруссией
Минск, 19 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. В Польше предприняли попытку насильно выдворить в Белоруссию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа т.н. польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В погранкомитете добавили, что доставленные к пропускному пункту беженцы открыто заявили о своём нежелании пересекать границу с Белоруссией и намерении подать прошения о предоставлении убежища в Польше. В знак протеста против действий польских правоохранителей мигранты организовали стихийный лагерь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит превратить страну в «отстойник для беглых с Ближнего Востока». По его словам, люди сбежали в европейские страны, спасаясь от горя, но свободно принимать их не позволит политика ЕС в отношении Белоруссии.
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