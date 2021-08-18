Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США предупреждало американскую администрацию о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесёт поражение афганским силам и что правительство Афганистана капитулирует в течение нескольких дней. Об этом 18 августа сообщило агентство France-Presse.

CIA Расположение сил исламистов в Афганистане

Такой прогноз был сделан ещё в начале 2020 года, когда решение о выводе войск из Афганистана принимала администрация президента США Дональда Трампа.

Он был «доведён до сведения официальных лиц в администрации Трампа и будущих должностных лиц (президента США Джо) Байдена», — сообщил бывший глава ЦРУ по борьбе с терроризмом в Южной Азии Дуглас Лондон.

Информацию подтвердил также советник президентской кампании Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США подписали соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе 29 февраля 2020 года. По нему американские силы обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а террористы гарантировали провести мирные переговоры с афганским правительством и прекратить нападать на США и их интересы в стране.