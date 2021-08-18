Мехико, 19 августа, 2021, 01:23 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень тревоги в нескольких курортных районах мексиканского штата Кинтана-Роо ввели власти региона из-за наступления урагана «Грейс». Об этом 18 августа сообщило на своей странице в Facebook региональное управление гражданской обороны.

tpsdave Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Указанный режим затронул муниципалитеты Фелипе-Каррильо-Пуэрто, Тулум, Солидаридад, Пуэрто-Морелос и Косумель. Жителям указанных районов предписано соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.

Ураган «Грейс» находится примерно в 475 км от Тулума и должен достигнуть побережья Мексики утром 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа издание Le Nouvelliste распространило информацию о том, что в Гаити из-за шторма «Грейс» погибли по меньшей мере четыре человека.